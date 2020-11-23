Богдан рассказал, за что его уволили с должности главы ОПУ

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о причинах своего увольнения – по его словам, основной стала потеря "взаимного доверия" с президентом Владимиром Зеленским.

Как уточнил он в интервью российской журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее канале в YouTube, ухода политика с должности хотели многие. Он также заявил, что увольнение стало для него избавлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В определенной точке Владимир Александрович (Зеленский. – Ред.) принял решение, что он идет определенным путем. Нам было не по дороге", – сказал Богдан.

На вопрос журналистки, чем путь Зеленского конкретно отличался от его пути, он ответил так: "Наверное, я старался всегда прогнозировать, чем закончится тот или другой шаг. Я старался выключить эмоции и быть более прагматичным. Владимир Александрович, на мой взгляд, больше эмоционален, чем прагматичен. Я не вижу планирования эшелона своих действий (со стороны президента. – Ред.)".

Богдан уточнил, что его ухода из команды Зеленского хотели многие.

"У этого действия было много бенефициаров. Я не скрою, мне тоже некомфортно было там работать. Для меня увольнение в какой-то мере стало избавлением. Ты идешь на госслужбу с какой-то целью. Кому-то интересна власть ради власти, кто-то идет заработать денег, кто-то идет заработать славу. Для меня это была возможность построить что-то новое, классное, сделать сказку былью. Но когда я понял, что этого уже не получается, меня не слышат, я не могу достучаться..." – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Богдан обратился в российскому президенту Владимиру Путину. Он призвал его уступить Украине оккупированные районы Донбасса.