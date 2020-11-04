Богдан рассказал о возможных коалициях "Слуги народа" в парламенте

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан спрогнозировал, с кем пропрезидентская партия "Слуга народа" может создать коалицию в Верховной Раде.

Своими вариантами развития событий он поделился в интервью "Украинской правде". По мнению Богдана, это могут быть какие-то центристские группы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Правый край – это "Европейская солидарность" Петра Порошенко, я не думаю, что Владимир Александрович пойдет на это, хотя "пути политические неисповедимы"... По моей старой памяти этого светлого образа (Зеленского, – ред.) я думаю , что он не готов на такие коалиции. По другую сторону – ОПЗЖ. Тоже, думаю, Владимир Александрович не захочет этого", – уточнил Богдан.

"Более или менее центристской" он назвал партию "Батьківщина"

"Хотя сложно понять, какая у них идеология у всех, вообще. Что-то близкое к центризму – это "Батьківщина", "Довіра", "За майбутнє", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том. что, по мнению Богдана, низкая поддержка партии "Слуга народа" на местных выборах в Украине является личным провалом Владимира Зеленского.