Богдан рассказал о договоренностях Ермака с Россией, в которых есть 13 пунктов

У Ермака якобы есть договоренности с Россией. Фото kurs.com.ua.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан допускает существование 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он отметил, что сам не видел этого документа, но слышал упоминания о нем среди дипломатов и представителей спецслужб.

"В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы… Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то"", – сказал Богдан, назвав это утопией.

При этом бывший глава ОП высказал уверенность, что в списке подразумевалось увольнение всех прозападных политиков.

"Оно (увольнение) уже заканчивается. Остался один Аваков. Последнего Бурбу уволили. А до этого просто отследить…" – отметил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!