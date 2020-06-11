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11 июня • обновлено в 18:03
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Богдан публично ответил на претензию Зеленского о расколе в команде

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Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан ответил на претензию Владимира Зеленского о расколе в его команде.

На своей странице в Facebook он обвинил главу государства в том, что тот "бросает страну в хаос".

Богдан публично ответил на претензию Зеленского о расколе в команде

Богдан публично ответил на претензию Зеленского о расколе в команде

hyser.com.ua

"О лишении меня власти – так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность – я пообещал, что буду рядом с Вами честно работать до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода. Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище", – отметил Богдан.

Бывший глава ОП также заявил, что у него есть очень "чувствительные для Зеленского и Украины знания", но он "останется порядочным человеком".

"Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", – добавил Богдан.

"Превратили страну в посмешище!" Богдан публично ответил на претензию Зеленского

Facebook Андрея Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский рассказал, что конфликт в его команде постепенно нарастал из-за Андрея Богдана, которого "испортила власть".

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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