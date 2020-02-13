Богдан проиграл суд партии Порошенко: детали иска

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан проиграл суд касательно его исключения из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Решение не в его пользу вынес шестой апелляционный административный суд Киева. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

В "ЕС" отметили, что Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе его членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании этого решения Центризбирком приняла постановление об исключении из избирательного списка партии.

Богдан проиграл суд партии Порошенко РБК-Украина

Напомним, на парламентских выборах в 2014 году Богдан был номером 74 в списке "БПП".

В начале 2016 года Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Через месяц партия Порошенко воспользовалась новой нормой и исключила Богдана из списка как человека, "который не участвует в партийной деятельности". ЦИК приняла соответствующее постановление.

Но в конце 2017 года Конституционный суд отменил вышеупомянутый закон, и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии. Там ему отказали, объяснив отсутствием необходимого механизма.

Поэтому сейчас уже бывший глава ОП обратился в суд, который взялся за это дело в марте 2018 года. Исключение Богдана признали незаконным, однако нардепом регистрировать не стали. Апелляционная же инстанция решение отменила.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

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