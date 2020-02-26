Богдан признался, сколько ему платил Зеленский: документы

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые после отставки написал о бывшей работе, заявив, что всю зарплату якобы отдал на благотворительность.

Соответствующий пост появился на его странице в Facebook в среду, 26 февраля. Богдан обнародовал также справку о получении заработной платы с нулевыми показателями и заявление о переводе средств в фонды "Таблеточки" и "Благомай" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Шум немного стих, теперь могу спокойно прокомментировать события последних дней. Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы", – написал он.

Facebook Андрея Богдана

По словам Богдана, всех успехов удалось достичь благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды.

Богдан признался, сколько ему платил Зеленский Фокус

"Для различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни одной взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность. Всем позитива и до скорых встреч", – резюмировал Богдан.

Facebook Андрея Богдана

Украинцы же обратили внимание на нестыковки в документах: Богдан якобы получил около 203 тысяч гривень, а на благотворительность, по его утверждению, передал целых 226.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Вскоре Богдан похвастался пляжным фото с элитного курорта на Сейшелах, съязвив в сторону бывших политических оппонентов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram