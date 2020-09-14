Богдан пришел на допрос в ГБР и заявил о мошенничестве. Видео
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, перед допросом Богдан ответил на несколько вопросов журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"На сайте ГБР сообщили, что меня вызывают касательно моих заявлений в интервью Дмитрию Гордону. Но само дело, по которому меня вызвали, зарегистрировано 19 августа. В тот момент интервью еще не было и не планировалось. А значит, это мошенничество со стороны ведомства", – заявил он.
Богдан утверждает, что ему неизвестно, о чем будет допрос. "Мне самому интересно узнать детали", – отметил экс-глава ОП.
Он также сообщил, что будет ходить на все допросы, и не исключил своего появления в политике, если на это будет запрос от украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.
Ранее Богдан дал интервью Гордону, в котором поделился своими откровениями о том, что происходит в Офисе президента Украины.
Отметим, что OBOZREVATEL собрал главные тезисы и цитаты из интервью Богдана о Владимире Зеленском, его окружении и прежней власти в Украине.