Богдан пришел на допрос в ГБР и заявил о мошенничестве. Видео

Мирослав Семенюк Политика 11:16, 14.09.2020 Обновлено: 12:59, 14.09.2020

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, перед допросом Богдан ответил на несколько вопросов журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сайте ГБР сообщили, что меня вызывают касательно моих заявлений в интервью Дмитрию Гордону. Но само дело, по которому меня вызвали, зарегистрировано 19 августа. В тот момент интервью еще не было и не планировалось. А значит, это мошенничество со стороны ведомства", – заявил он.

Богдан утверждает, что ему неизвестно, о чем будет допрос. "Мне самому интересно узнать детали", – отметил экс-глава ОП.

Он также сообщил, что будет ходить на все допросы, и не исключил своего появления в политике, если на это будет запрос от украинцев.

Богдан прибыл на допрос с большим портфелем
vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.

  • Ранее Богдан дал интервью Гордону, в котором поделился своими откровениями о том, что происходит в Офисе президента Украины.

  • Отметим, что OBOZREVATEL собрал главные тезисы и цитаты из интервью Богдана о Владимире Зеленском, его окружении и прежней власти в Украине.

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