Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что "иск" премьер-министра Алексея Гончарука, который сначала появился на сайте суда, а затем был удален, может быть шуткой бывшего главы ОФиса президента Андрей Богдана.

Своими данными он поделился на странице в Facebook, заверив, что информацию подтвердили источники.

"Публикация на сайте ОАСК новости о якобы иске Гончарука – это "забавный анекдот в исполнении бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана", – отметил журналист. По его словам, таким образом Богдан пытается напомнить Зеленскому, что "никуда не делся".

Богдан пошутил над увольнением Гончарука

Также Бутусов заявил, что у Богдана была возможность провернуть такую махинацию – у адвоката якобы есть хорошие связи в Окружном админсуде. "Может поставить все, что захочет", – отметил журналист.

"Богдан напоминает Зеленскому, что он никуда не делся, и что он не в восторге от увольнения тех, кого он лично продвигал. Ну и про Окружной админсуд здесь все ясно. "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Окружной административный суд Киева вечером 3 марта поступило заявление от якобы Алексея Гончарука о запрете главе Верховной Рады Украины выносить на рассмотрение вопрос об отставке премьер-министра и министров Кабмина. Практически сразу сайт перестал работать и документ пропал.

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