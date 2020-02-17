"Денег нет, но вы держитесь": Богдан похвастался отдыхом на Сейшелах после отставки

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан похвастался пляжным фото с элитного курорта на Сейшелах.

Он опубликовал его на своей странице в Facebook, сопроводив саркастическим комментарием. Вероятно, он был адресован его бывшим политическим соратникам.

Андрей Богдан на Сейшелах Facebook Андрея Богдана

"Друзья, очень скучаю по вам, не сплю не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам не легко, денег нет, но вы держитесь!!!" – съязвил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

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