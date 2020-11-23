Богдан обратился к Путину из-за войны на Донбассе
Экс-глава ОПУ попросил президента РФ сделать шаг назад
Он призвал его отказаться от оккупированных украинских территорий
По мнению юриста, это будет "поступок сильного" лидера и победа
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился к главе России Владимиру Путину и призвал уступить Украине оккупированные районы Донбасса.
Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись была опубликована на ее канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Почему Россия не может сделать шаг назад. Не понимаю, вам, россиянам, зачем Донецк и Луганск", – поинтересовался сначала Богдан.
Журналист сделала замечание, мол, об этом надо спрашивать не у народа РФ, а у ее главы, так как в этой стране "решает все только один человек".
"Пожалуйста, Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всех людей это будет поступок сильного, как раз таки победа", – сказал Богдан на камеру, обращаясь к Путину, и подчеркнул, что под "шагом назад" имеет в виду возвращение к подписанию Минских соглашений.
Экс-глава ОПУ уточнил, мол, он точно знает о существовании некого алгоритма действий, благодаря которому Россия и Украина могут прийти к урегулированию вопроса возвращения оккупированных территорий. Среди прочего, речь идет об особом статусе Донбасса.
По его мнению, об этом компромиссе знает и российский лидер. Хотя сам Богдан уточнять что-либо не стал, говоря, что это конфиденциальная информация, которую он узнал, работая еще в Офисе президента Украины.
Напомним, что российской телеведущей Ксенией Собчак бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан встречался в одном из турецких ресторанов. Соответствующий снимок был опубликован 3 ноября в Instagram-аккаунте ресторана Seven Hills в Стамбуле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал предварительную дату проведения выборов на Донбассе – 31 марта 2021 года. Он также перечислил вопросы, которые являются принципиальными для Украины.
Ветеран АТО, журналист, волонтер Мирослав Гай отметил, что для того, чтобы провести выборы на оккупированной территории Донбасса 31 марта 2021-го, Россия должна начинать выводить свое вооружение уже сейчас.