Богдан обратился к Путину из-за войны на Донбассе

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился к главе России Владимиру Путину и призвал уступить Украине оккупированные районы Донбасса.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись была опубликована на ее канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почему Россия не может сделать шаг назад. Не понимаю, вам, россиянам, зачем Донецк и Луганск", – поинтересовался сначала Богдан.

Журналист сделала замечание, мол, об этом надо спрашивать не у народа РФ, а у ее главы, так как в этой стране "решает все только один человек".

"Пожалуйста, Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всех людей это будет поступок сильного, как раз таки победа", – сказал Богдан на камеру, обращаясь к Путину, и подчеркнул, что под "шагом назад" имеет в виду возвращение к подписанию Минских соглашений.

Экс-глава ОПУ уточнил, мол, он точно знает о существовании некого алгоритма действий, благодаря которому Россия и Украина могут прийти к урегулированию вопроса возвращения оккупированных территорий. Среди прочего, речь идет об особом статусе Донбасса.

По его мнению, об этом компромиссе знает и российский лидер. Хотя сам Богдан уточнять что-либо не стал, говоря, что это конфиденциальная информация, которую он узнал, работая еще в Офисе президента Украины.

Напомним, что российской телеведущей Ксенией Собчак бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан встречался в одном из турецких ресторанов. Соответствующий снимок был опубликован 3 ноября в Instagram-аккаунте ресторана Seven Hills в Стамбуле.

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