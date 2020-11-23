Богдан о Зеленском: чувствую, что он хочет закончить войну

Президент Владимир Зеленский не отказался от достижения важной для Украины цели – решения вопросов, связанных с войной на Донбассе. Более того, для него это является вопросом №1.

Такое мнение высказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью российской журналистке Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я точно чувствую, что у него (Зеленского. – Ред.) в голове, понимаю его, так как мы много времени провели вместе. Мне кажется: если он сможет обеспечить мир, вернуть территории Донецкой и Луганской областей, то уже будет считать себя удачным президентом. И что свой путь он уже прошел", – высказался юрист.

Он отметил, что требование в Минских соглашениях о внесении в Конституцию Украины изменений об особом статусе оккупированных регионов – невыполнимое. По его словам, именно этот вопрос очень "сильно раскалывает общество". При этом сам бывший глава ОПУ уверен, что компромисс в нем найти можно.

"Из этих переговоров сделали пиар-площадку. Вся эта группа должна закрыться, каждый сделать шаг назад. Пойти, наверное, на немного невыгодную ситуацию для себя, но такую, что она найдет..." – недоговорил Богдан, подчеркнув, что все это очень сложно.

В конце он выразил убеждение, что если Украина согласится на уступки Путина об особом статусе Донбасса, в стране "начнется гражданская война".

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Андрей Богдан обратился к главе России Владимиру Путину из-за войны на Донбассе. Он попросил его сделать шаг назад.