Богдан – о вызове на допрос в ГБР: буду чрезвычайно рад пообщаться с ними

Мирослав Семенюк Политика 16:29, 11.09.2020 Обновлено: 16:48, 11.09.2020

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил получение повестки с вызовом на допрос в Государственное бюро расследований 14 сентября.

Как написал Богдан в Facebook, он хочет встретиться с журналистами перед допросом.

"Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10:00 в понедельник! Поговорим", – отметил экс-глава ОП.

По его словам из интервью Дмитрию Гордону сразу понятно, "почему так перепугался президент".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Богдана вызвали на допрос в Государственный бюро расследований в качестве свидетеля.

  • Ранее Богдан дал интервью Гордону, в котором поделился своими откровениями о том, что происходит в Офисе президента Украины.

  • Отметим, что OBOZREVATEL собрал главные тезисы и цитаты из интервью Богдана о Владимире Зеленском, его окружении и прежней власти в Украине.

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