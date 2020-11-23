Богдан о сожженной Tesla: меня интересует, знал ли Зеленский

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан намекнул, что его Tesla сожгли люди из окружения главы Украины Владимира Зеленского, но, очевидно, без его ведома.

Об инциденте политик высказался в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись разговора была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собчак и Богдан Скриншот видео

Богдан считает, что поджог его автомобиля произошел якобы с подачи политиков, "которые в силу своей неопытности думали", что таким образом смогут его напугать.

"Кто-то в 90-х жег машины. Вот этот опыт подсказывает им такое", – сказал бывший глава ОП.

Он отметил, что не старается понравиться, поэтому врагов у него "очень много". Журналистка попросила назвать конкретные фамилии, но Богдан ответил, что она "вряд ли знает этих людей".

Но, как уверяет бывший чиновник, сам он точно знает организатора поджога. Называть его он отказался, отшутившись о тайне следствия. "Его ищут", – заявил Богдан.

"Меня в этом вопросе другое интересует... А Владимир Александрович знал о том, что они собираются Tesla сжечь?" – спросил экс-руководитель Офиса президента.

"Думаю, не знал", – продолжил он. По словам Богдана, это "еще хуже".

"Если какие-то менеджеры делают это, не согласовав такие действия, это еще хуже", – добавил он.

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью:

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в интервью Собчак Андрей Богдан также заявил, что Майдан был порывом против конкретного человека – экс-президента Украины Виктора Януковича.