Богдан о поджоге Tesla: расцениваю это как угрозу от власти
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан впервые прокомментировал поджог своего автомобиля Tesla. Он обвинил в этом власть.
Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Facebook. Богдан связал поджог своего авто с годовщиной увольнения с должности руководителя ОП. По его словам, этот инцидент – только один момент в ряду уголовных дел против него.
"Я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу – это вы сейчас хлопнули керасинчика в кастрик", – написал он.
Богдан уточнил, что несмотря на то, что Tesla сгорела дотла и ремонту не подлежит, он не принимает этот инцидент близко к сердцу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану.
Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказали, что машину Богдана подожгли. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым.
В полиции открыли уголовное производство по факту поджога автомобиля бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.
Позже появилось видео момента поджога машины Богдана. Камера зафиксировала, как злоумышленник поджигает ее и убегает с места преступления.