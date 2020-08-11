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Богдан о поджоге Tesla: расцениваю это как угрозу от власти

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
2,6 т.
Богдан прокомментировал поджог своей Tesla

Богдан прокомментировал поджог своей Tesla.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан впервые прокомментировал поджог своего автомобиля Tesla. Он обвинил в этом власть.

Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Facebook. Богдан связал поджог своего авто с годовщиной увольнения с должности руководителя ОП. По его словам, этот инцидент – только один момент в ряду уголовных дел против него.

"Я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу – это вы сейчас хлопнули керасинчика в кастрик", – написал он.

Богдан уточнил, что несмотря на то, что Tesla сгорела дотла и ремонту не подлежит, он не принимает этот инцидент близко к сердцу.

Богдан о поджоге Tesla: расцениваю это как угрозу от власти

Богдан о поджоге Tesla: расцениваю это как угрозу от власти Андрей Богдан / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану.

  • Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказали, что машину Богдана подожгли. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым.

  • В полиции открыли уголовное производство по факту поджога автомобиля бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

  • Позже появилось видео момента поджога машины Богдана. Камера зафиксировала, как злоумышленник поджигает ее и убегает с места преступления.

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