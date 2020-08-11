Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан впервые прокомментировал поджог своего автомобиля Tesla. Он обвинил в этом власть.

Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Facebook. Богдан связал поджог своего авто с годовщиной увольнения с должности руководителя ОП. По его словам, этот инцидент – только один момент в ряду уголовных дел против него.

"Я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу – это вы сейчас хлопнули керасинчика в кастрик", – написал он.

Богдан уточнил, что несмотря на то, что Tesla сгорела дотла и ремонту не подлежит, он не принимает этот инцидент близко к сердцу.

Богдан о поджоге Tesla: расцениваю это как угрозу от власти Андрей Богдан / Facebook

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