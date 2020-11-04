Богдан – о будущем Зеленского: мне страшно, о втором сроке речи нет

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Владимира Зеленского на посту главы государства не постигнет судьба третьего лидера Украины Виктора Ющенко или четвертого – Виктора Януковича, который бежал в Россию.

По его словам, при нынешнем гаранте Украина скатывается даже "хуже времен Ющенко" и о втором сроке президентства говорить не время. Такими мыслями о будущем Зеленского и государства он поделился в интервью "УП".

"Я не знаю (ждет будущее Ющенко или Януковича? – Ред). Мне страшно. Если честно, я к нему нормально отношусь, он неплохой человек. Ему просто в какой-то момент стало нравиться быть президентом. Они все начали ходить, как дураки, говорить о втором сроке", – отметил юрист.

Он подчеркнул, мол, не знает, чья именно это идея, однако выразил убеждение, что о втором сроке президентства Зеленского пока не может быть и речи.

"Ты только взлетаешь. Ты еще ничего не сделал. У тебя еще ничего не получается. Какой второй срок? Я не думаю, что сейчас... он уже думает, как досидеть первый. Количество отложенных проблем... Конституционный суд. Он ее не решил он сказал: "А потом!". Вот бах, на – ешь!" – поделился мнением Богдан.

Он указал, что сейчас перед президентом стоит задача решить все "отложенные проблемы", в частности, связанные с Верховной Радой, Кабмином, коронавирусом, экономикой страны и войной на Донбассе.

"Тогда, когда ты сильный, ты должен принять решение. Были обстрелы на Донбассе, есть раненые. Там столкновения. Понимаете, каждый день делать вид, что этого нет – это смешно. Говорить, что мы обеспечили перемирие, мы же все понимаем, что там уже не перемирие? " – убежден экс-руководитель ОПУ.

В целом он отметил, что сейчас трудности, которые нужно решать президенту, есть в любом украинском министерстве. И вообще в стране существует "проблема на проблеме".

"Внутренняя управленческая вертикаль – это огромная проблема, правоохранительная система – "агроменная" проблема. Мы скатываемся хуже времена Ющенко", – подчеркнул Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал личным провалом Владимира Зеленского низкую поддержку партии "Слуга народа" на местных выборах в Украине.