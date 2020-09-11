Богдан не выехал из Украины, это фейк, – источник

Мирослав Семенюк Политика 15:38, 11.09.2020 Обновлено: 16:21, 11.09.2020

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан находится в Украине.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в спецслужбах со ссылкой на базу данных, государственную границу Богдан не пересекал.

"Это фейк", – отметил собеседник.

Напомним, 9 сентября Богдан написал в Facebook, что в связи с физической угрозой после первого интервью Дмитрию Гордону он вынужден перейти украинско-румынскую границу.

Скрин Facebook

Пользователи соцсети сразу заметили тролинг Богдана, ведь в финале романа "Золотой теленок" границу с Румынией переходил аферист Остап Бендер.

Ранее OBOZREVATEL писал о главных заявлениях Богдана в интервью Гордону.

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