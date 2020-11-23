Богдан назвал желаемого преемника Путина

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Богдан выбрал Собянина преемником Путина

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает мэра Москвы Сергея Собянина лучшим преемником Владимира Путина на посту президента РФ.

В рамках интервью российской журналистке Ксении Собчак Богдан принял участие в "супер игре" по выбору преемника Путину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В финал игры вышли Собянин и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, из которых Богдан выбрал Собянина.

"Мэр города – это человек, у которого нету силовиков в прямом подчинении. Его работа – это экономика, бизнес, порядок, ремонты. Это человек, который профессионально занимается государственным управлением", – пояснил он свой выбор.

По словам Богдана, на посту президента Собянин будет заниматься этим же, но с масштабированием на всю страну.

"Когда он будет заниматься ремонтом страны, финансами, бизнесом, у него не будет мыслей тратить деньги на бессмысленную войну", – подчеркнул экс-глава ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан обратился к Путину из-за войны на Донбассе.

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