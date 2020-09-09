Богдан назвал правительство Гройсмана самым профессиональным

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан наиболее профессиональным считает Кабинет министров Украины при премьерстве Владимира Гройсмана.

Такое мнение бывший политик высказал в интервью изданию "Гордон". Журналист попросил собеседника оценить правительства Николая Азарова, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

"Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана... Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров – это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом", – сказал Богдан.

Он также сравнил премьерство Гройсмана и Яценюка. "Допустим, Яценюк – очень умный человек, я к нему с большим уважением, но он пришел в тяжелое время, сразу после Майдана и после революции, во время войны. И справиться с тем, что происходило в стране, – это очень трудно", – отметил бывший руководитель ОП.

Дмитрий Гордон спросил, есть ли, по мнению Богдана, политическое будущее у Гройсмана.

"Я уверен, что у него еще будет какая-то политическая или менеджерская карьера в государственных структурах", – ответил Богдан.

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