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Богдан назвал правительство Гройсмана самым профессиональным

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
2,1 т.
Андрей Богдан

Андрей Богдан ответил, какое украинское правительство было самым профессиональным. president.gov.ua

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан наиболее профессиональным считает Кабинет министров Украины при премьерстве Владимира Гройсмана.

Такое мнение бывший политик высказал в интервью изданию "Гордон". Журналист попросил собеседника оценить правительства Николая Азарова, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

"Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана... Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом", – сказал Богдан.

Он также сравнил премьерство Гройсмана и Яценюка. "Допустим, Яценюк – очень умный человек, я к нему с большим уважением, но он пришел в тяжелое время, сразу после Майдана и после революции, во время войны. И справиться с тем, что происходило в стране, – это очень трудно", – отметил бывший руководитель ОП.

Дмитрий Гордон спросил, есть ли, по мнению Богдана, политическое будущее у Гройсмана.

"Я уверен, что у него еще будет какая-то политическая или менеджерская карьера в государственных структурах", – ответил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану.

  • Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказали, что машину подожгли. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым.

  • В полиции открыли уголовное производство по факту поджога автомобиля бывшего руководителя Офиса президента.

  • Позже появилось видео момента поджога машины Богдана. Камера зафиксировала, как злоумышленник поджигает ее и убегает с места преступления.

  • Рядом с Tesla была будка с охраной стоянки. Охранник утверждает, что не спал, однако поджигателя не видел.

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УкраинаКабинет министров УкраиныполитикаДмитрий ГордонАндрей БогданВладимир Гройсман
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