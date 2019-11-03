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3 ноября • обновлено в 17:01
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"Давит, не допускает критики": вскрылась новая информация о конфликте Богдана и Баканова

1.7т Читать материал на украинском

В Офисе президента состоялось совещание по вопросу эффективности действий СБУ, в частности Главного следственного управления, с участием главы Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники. Сообщается, что глава Службы безопасности Иван Баканов якобы намерен уволить Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя СБУ – начальника главного управления "К".

В ходе совещания, как пишет журналист, драки с главой Офиса президента Андреем Богданом не было, "были резкие оценки, но голос не повышался, общего решения никто не принял".

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"Отношения Баканова с Богданом действительно можно охарактеризовать как весьма проблемные. Богдан давит, глава СБУ не допускает какой-либо критики и любых действий со стороны главы ОП, которые он расценивает как вмешательство в свои дела и свои полномочия", – заявил он.

Иван Баканов и Андрей Богдан

Иван Баканов и Андрей Богдан

Коллаж

"Мне ничего не известно об увольнении. Думаю, что о кадровых решениях, если они на самом деле есть, мне бы сообщили при личной встрече. Я – военнослужащий, у меня не политическая должность, и я должен подчиняться приказам.

Моя совесть чиста – за два месяца в главке "К" вся моя работа и ее результаты на виду. Никаких претензий, служебных расследований, уголовных дел против моих сотрудников за время моего пребывания в должности не было, нет даже критики в соцсетях, ни к каким скандалам или интригам я не причастен", – прокомментировал возможное снятие с должности сам Бухарев.

Бутусов в свою очередь пишет, что на различных уровнях и кулуарно уже якобы обсуждаются "замены других зампредов СБУ – Дублика, Карпенко, Баранецкого, но реальных кадровых решений на сегодняшний день нет".

Владислав Бухарев

Владислав Бухарев

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Персоны
Владимир Зеленский Иван Баканов Андрей Богдан Владислав Бухарев Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
политика Служба безопасности Украины Офис президента
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