Минулотижневі мої роздуми про врегулювання розмитнення б/у авто з Європи (яке Зе-команда намагається знову відтермінувати, бо не придумала, що з ним робити) викликали жваве читацьке обговорення. Я справді вражений таким інтересом і до суспільно важливих питань, і до моєї скромної особистості.

Я не Уляна Супрун, але попереджаю: забагато часу, проведеного в інтернет-битвах, може пошкодити Ваш зір та підвищити артеріальний тиск. З турботою про здоров'я шановних читачів, тему євробляхерства більше не чіпатиму.

Новости Автосмітник Європи

Поговоримо про хороше. Про електрокари.

Експрес-закон за 41 день

В. Зеленський 6 серпня підписав закон про пільги для електромобілів. Його проект був поданий до Верховної Ради 27 червня цього року, а отже, увесь цикл (розгляд профільним комітетом, розгляд ВР, прийняття у першому читанні, розгляд Президентом) пройшов, у порівнянні з іншими суспільно важливими законопроектами, казково швидко - всього за 41 день.

Заходи на підтримку екологічних автівок, які діятимуть з січня 2020 року, включають у себе: окремі еко-номери зеленого кольору і окремі умови для паркування, які прирівняють електрокари у правах до автомобілів осіб із особливими потребами.

Коротше кажучи - усіх “простих смертних” водіїв, які незаконно запаркувалися на місця з позначкою “Для електромобілів”, чекає штраф у розмірі 20-30 неоподаткованих мінімумів (340-510 грн).

Начебто популяризація еко-автівок з гідною державною підтримкою - це непогана тема. Нульовий ПДВ при розмитненні електромобілів ухвалили ще у листопаді 2018 (після чого продажі в Україні протягом 2019 року виросли на 53% - динаміка більша, ніж у Франції та Канаді). Дорогого бензину не “жеруть” зовсім, тож електричні двигуни бережуть наш гаманець і наше повітря, не годують Путіна, світову нафтомафію і українських олігархів, що “сидять” на трубах.

Єдина проблема: щойно прийнятий законопроект не має жодного стосунку до “сприяння поширенню автомобілів з електроприводом”. Там немає нічого про підвищення доступності електромобілів для населення. Ані про пільгове кредитування чи лізинг. Ані про державні закупівлі найпростіших електричних “Ніссанів” замість броньованих “Мерсів” для народних слуг (плюс обладнання державним коштом паркомісць та зарядних станцій для них). Ані, врешті-решт, про те, хто і скільки платитиме за електрику під час заряджання інноваційного дива. І що найцікавіше - навіть про розвиток інфраструктури зарядних пристроїв для електрокарів зазначено тільки у назві закону! Я тричі перечитав його текст - убийте мене, не знайшов, де саме він сприятиме розширенню мережі зарядних станцій.

Під спеціально обладнаними паркомісцями закон має на увазі - вгадайте, що? Намалювати нові дорожні знаки “Для електромобілів”, “Крім електромобілів”, “Станція зарядки електромобілів”.

Хто платить за задоволення?

Місяцем раніше новообраний президент Зеленський записав відео, присвячене завершенню парламентської кампанії, у стилі “свого хлопця” - за кермом автомобіля.

“Tesla Model X”, - здогадалися користувачі соцмереж. “Незадекларована”, - здогадалися найбільш в’їдливі користувачі соцмереж. “Чи то забувся, чи то позичив у Богдана” - не забарилися з сенсаціями журналісти.

Нова команда особливо й не приховує, що усією дружною компанією полюбляє дорогі задоволення - автомобільчик Ілона Маска і цифру “95” у номерних знаках. “Тесла” є і в Андрія Богдана (цілих дві), і в Сергія Штепи. Керівник ОП в телеефірі сам із задоволенням показав свою електричну красуню. І навіть відверто зізнався, що “Тесли” для нього - все одно, що техніка Apple (себто - американське, трендове, інстаграмне, і головне, дороге).

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Щодо всього українського народу - у мережі можна знайти Топ-5 електрокарів, які купувалися цього року найчастіше:

Nissan Leaf – від 15 800 євро Tesla Model S – від 53 000 доларів BMW i3 – від 18 500 доларів Fiat 500e - від 13 700 доларів Renault Zoe – від 10 500 євро.

Неозброєним оком видно різницю в ціні між “айфоном” від американського автопрому та іншими електрокарами. І це - найпростіша модель. На фаворитку “95 Кварталу” Tesla Model X ціни коливаються у межах 132 000 - 142 000 доларів.

А може, повіримо на слово рекламі, яка запевняє, що еко-тачка окупиться за кілька років?

Зазвичай наводять вартість заряджання електрокара - 25-35 гривень на 100 км (проти 300 з гаком - для бензинових двигунів). Оптимісти, однак, скромно замовчують, що зарядити електрокар сьогодні в Україні - ще те завдання. Саме нерозвиненість інфраструктури зарядних станцій називають однією з ключових причин, чому українці вперто не розуміють вигідності цього придбання.

Навіть у безкоштовну зарядку при великих ТЦ та офісних будівлях потрібно закладати вартість паркування - від 15 грн/год. “Заповнення баку” триває кілька годин. І не забудьте запастись на цей час попкорном і добрими фільмами - доведеться пильнувати, щоб не вкрали ваш кабель.

Домашнє заряджання у мережі з перемінним струмом - це варіант зручний і найдешевший (особливо якщо у вас двозонний лічильник), але… Доведеться вкласти 750-900 євро у власну зарядну станцію. Або принаймні, у трифазну розетку, яка коштує дешевше, але не вирішує проблеми тривалої зарядки, ризиків для електромережі та передчасного зносу акумулятора.

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Кому що болить

Отже, закон - не про те, щоб українцям цікавіше було купувати електрокари, аніж підлатаний поляками євромотлох.

Це закон про те, як змусити українців поступатися паркомісцем конкретним хлопцям. Що таке “хороший понт дороже дєнєг”, ми всі добре пам'ятаємо ще з буремних 90-х. А екстремальне проведення через Верховну Раду - це вже понт-кураж. Як “95” у номерах, тільки на порядок крутіше.

Певно, саме так бідний вчитель Голобородько і уявляв собі свою “державу в смартфоні”, перевіряючи зошити довгими зимовими вечорами.

Що він ще собі нафантазував - дізнаємося, коли хлопці остаточно зрозуміють, що їм все можна.

P.S. Підписавши закон про електрокари, Зеленський вирушив з візитом до Туреччини. Там він ще раз запевнив, що мріє повернути до України азартні ігри. Відкриття казино в 5-зіркових готелях Причорномор'я, легалізація “маріванни” та проституції - саме так Зе-команда збирається піднімати туризм в Україні, і це давно не новина.

P.P.S. Цього року Одещина тихенько про… втратила ласий шмат туристичного пирога, який свого часу відхопила в окупованого Криму. Це фестиваль Jazz Koktebel - потужний український джазовий бренд для музикантів і меломанів з усього світу. Вперше за історію існування заходи проведуть не біля моря, а на більш скромних майданчиках Києва. Причина - брак коштів та бодай якоїсь чиновницької підтримки. У Чорноморську не змогли навіть підлатати санаторний комплекс, щоб приймати величезну кількість гостей. Так само “відморозилися” від джазу й інші курортні точки Одеської області.

Цей старий перевірений спосіб втрачати туристичні потоки Чорноморськ застосував цього літа ще двічі. З міста пішли Avator Yoga Fest та конференція Jazz Do It.

Бо ж, зрозуміло, “захисникам туризму” про джаз і про еко-тренди незрозуміло. Даєш “Лас Вегас”, шльондр й ексклюзивні паркомісця для понтових “Тесл”, бо нема де простому вчителеві й розслабитися.

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