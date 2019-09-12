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12 сентября • обновлено в 22:35
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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Зе-команда борзіє не по днях, а по годинах

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Бачу як борзіє не по днях, а буквально по годинах Зе-команда в Раді. На тлі того, що відбувається в парламенті, Чечетов - це просто містер Легітимність.

При всьому моєму, м'яко кажучи, критичному ставленні до Порошенка та його команди, але сьогоднішнє рішення Регламентного комітету щодо Ірина Геращенко по відстороненню її від сесійних засідань на 5 днів є не просто не законним й тупорилим. Це реальна спроба ввести цензуру. Це задля того треба забрати недоторканість, щоб потім депутат боявся свої погляди висловлювати? І я щось не розумію, чому це за фразу про "зелених чоловічків" депутата можна залишити без права голосу? Це не ви їй мандат дали, а народ України. І ви не маєте жодного права через свої особисті комплекси забирати у неї право на репліку й голос. Я так бачу, у пацантре ейфорія з переходом в стадію ох*їв*ння.

Я вибачаюся, як каже ваш лідер, але депутат має повне право на будь-яке висловлення своєї позиції, якщо вона не ставить під сумнів територіальну цілісність країни, висловлюється державною мовою й не суперечить законодавству. Вам тисячу разів може не подобатися Ірина Геращенко, але її право висловлювати свою точку зору не може забрати ніхто. Й те, що Зе-депутати, граються в ігри в затикання ротів, для них дуже погано закінчиться. Чому?

Новости
Украина имела лидера мирового масштаба, но не поняла этого. Жаль

Бо хай вам, слуги "Слуги народу", не паморочить голову, по-перше, захмарний рейтинг особисто Зеленського. Цей рейтинг на вас не розповсюджується. Навпаки, саме вас будуть спалювати в якості громовідводу у випадку проблем. Типу, цар - хороший, бояри - погани, стара схема, угу.

По-друге - українці як швидко закохуються, так само швидко й розлюблюють. Й по-третє - найголовніше. Якщо почнеться замєс, то ніякі рейтинги не врятують. А я щось не бачу людей, готових захищати нинішню владу навіть у формі старої доброї тітушні. Зате бачу, як люди так швидко втратили голову від влади, що це добром не закінчиться.

Так що не борзійте, Зе-пані та Зе-панове. У вас і так повна влада. Майте повагу до самих себе, якщо до опонентів її мати - надскладне завдання для вас.

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персоны
Ирина Геращенко Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Источник
Источник: Facebook Богдана Буткевича
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Gussel Al
Gussel Al
Якої ще зради і якого реваншу ми чекаємо ? Тим чеканням ми просремо країну Треба гуртуватися і виходити на майдан Намети , прапори і вимоги до влади !! В мене вимога одна : БЛАЗНЯ НА КАШТАН !
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Demyanenko Vitaliy
Demyanenko Vitaliy
Це стає ххожим на збіговисько агресивних ідіотів
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
как говаривал адин таварисч-кухарка может править государством...СН видимо -тоже...а при поддержке 73% они ещё могут позволить себе и "пошалить"...до беспардонности...им уже всё "поф"...)
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