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23 октября • обновлено в 19:39
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Богдан без Зеленского провел переговоры о ПриватБанке с "Большой семеркой": подробности

1.1т Читать материал на украинском

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив провели встречу с послами стран G7.

Переговоры прошли по поручению президента Украины Владимира Зеленского, который с рабочим визитом находится в Японии, уточнила его пресс-служба.

"Собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине", - сказано в сообщении.

Особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

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"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам", - отмечается в сообщении.

Богдан без Зеленского провел переговоры с G7

Богдан без Зеленского провел переговоры с G7

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Японии Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они обсудили ситуацию на Донбассе.

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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