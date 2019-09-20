"Бог запрещает мне": Вакарчук высказался о своем новом концерте с "Океаном Ельзы"

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук не считает нарушением выступление с "Океаном Ельзы" на концерте в Минске 20 сентября.

В комментарии "Радио Свобода" политик заявил, что его выступление не будет оплачиваться.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - заявил Вакарчук.

"Я не получаю гонораров и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук перед выборами в парламент выступал в украинских городах с концертами, однако отрицал, что это была агитация.

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