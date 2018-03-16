Громкие перемены сопровождает гробовая тишина. Еще раз убедилась в этом сегодня. Сессия областного совета в Днепре редко бывает интересным событием, иногда депутаты там просто дремали или рисовали от скуки.

Но вот сегодня в этом сонном царстве – настоящий армагеддон. Во-первых, все больницы, ранее бывшие в подчинении у городов, отдали обратно. Например, почти 11 больниц заберет Днепр. Около 17 – Кривой Рог. Если бы я работала в пресс-службе мэрии, то написала бы – наконец-то уйдет путаница и тот, кто финансирует больнички, получит право снова их контролировать. Врачи забудут головняки с выплатой зарплаты и т.д. Но я не в пресс-службе. И могу писать правду – Глеба Пригунова хорошо так обнулили. Потому что больницы – это прежде всего ресурс. И у Глеба, слишком запутавшегося между церковными ивентами и фестивалями борщей в селах, его прогнозируемо забрали. Второй знаковый момент – по сути произошло переформатирование коалиции в областном совете. Часть возрожденцев, ориентированных на Шипко, перешли в БПП. РПЛ окончательно стала ДТЭК))). Центр принятия решений в облсовете сместился. Узнаю руку мастера. Ведь просто так у нас даже в фейсбуке лайки никто никому не ставит. Кстати, о фейсбуке.

Внезапно утром в Днепр-фб разразился настоящий блокбастер: сказ о том, как Борис Альбертович послал на*уй (зачеркнуто) забанил сторублевого Андрея Денисенко.

Конечно, в "фейсбучный" конфликт мировоззрений главного крушителя надгробий и бюстов и мэра Филатова, способны поверить только экзальтированные барышни, да парочка городских сумасшедших. Чай не девочки, лайками меряться. Пафосная диарея Денисенко - попытка замаскировать вполне себе жесткий бизнесовый расход. Потому как вчерашние нищеброды в стоптанных ботинках, одев вышиванки и найдя кормящую руку в определенной среде, совсем попутали берега.

Наш Гудвин, конечно, еще тот Гудвин, но вот летающие обезьяны, срущие на голову горожан просроченной икрой, - зло еще то. Яркий пример – Госгеокадастр в Днепре. Все, кто попытался получить "вытяг" через ЦНАПы и все, кому так или иначе приходилось решать земельные вопросы (и я не о крупных коммерсах, об обычных жителях) знают, что там сейчас за конвейер по зарабатыванию бабла. Вход – от тысячи долларов, это только за фразу "можно спросить". Курирует всю эту блядскую лавочку ставленник знаменитого "комбата" Юры Березы Максим Щеголев. Все заработанное делится между ним и "Икрой". Лавочка насколько потеряла берега, что недавно попыталась срубить бабла с СБУшников и прокурорских. Но если бы робингудили, вытрясая последнее у "илитки", то было бы пол беды. Обычных граждан же за людей не считают, в открытую называя "лохами" и "терпилами". Как известно, с ворами договориться можно, а вот с беспредельщиками – вряд ли.

Так вот, когда эти славные парни достали абсолютно всех и мягко, но верно начала намечаться обратка, то, как лобковые вши, запрыгали как раз "патриото-депутаты". Отряд "боевые площицы" , подвид "икряники", яростно отстаивает каждую кормушку для своих хозяев.

Так что читаете пафосные бредни очередного денисенки – думайте о том, что это вы бы могли на терпилах зарабатывать по тысяче зеленых в минуту)))

Пафосная диарея Денисенко – это ответ на то, что сейчас мерзавцу Щеголеву и его хозяевам сделают немножко больно.

Как дальше будут развиваться события? Прогнозируемо – у некоторых товарищей, как оказалось, паталогическая тяга носить ношенное, сношать брошенное. Боевые площицы нас будут радовать и забавлять))) Но тыкать палочкой в говно советую, не особо приближаясь к товарищам. Ибо можно подцепить заразу.

Ведь партия "Икра" - это не элитный клуб, а скорее, братская могила для продуктов с душком. Раз отведавший икры, навеки ею испачкан. И если в прошлом году Андрей Денисенко играл в нашумевшем фильме роль очевидца небывалых подвигов владельцев ресторана, то в нынешнем году ему придется соглашаться на более эпизодические роли. Например, если спасители решат склепать патриотический ролик, как Россия газовой трубой имеет Европу , то угадайте, кого сыграет Андрей? Конечно, Европу. Иначе ему устроят свидание с Петровским. Григорием.