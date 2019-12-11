Наблюдаю за спорами вокруг саммита Нормандской четверки. Сплошной поток критики: одни говорят, что саммит оказался абсолютно пустым и без конкретных результатов, другие – о проигрыше Украины, о неправильном поведении Владимира Зеленского. На самом деле надо быть слепым, чтобы не видеть конкретные успехи саммита. Еще полгода назад критикуемые ныне "минимальные успехи" были вообще немыслимы – процесс урегулирования ситуации на Донбассе находился в тупике. Общими усилиями удалось преодолеть тупиковую ситуацию (созданную как раз теми, кто сегодня пытаются лицемерно кричать о "зраде" и "капитуляции" и угрожать майданами). Это ли не повод для высокой оценки саммита?

Президент Зеленский вёл себя достойно. Да, волновался. Да, не совсем удачно импровизировал во время пресс-конференции. Но проявил твердость в переговорах с более опытными партнерами и четко обозначил интересы и приоритеты Украины. На саммите он отнюдь не был слабым переговорщиком. Саммит стал для него своего рода "боевым крещением" в международной политике.

Важное достижение: разблокирована основная площадка для ведения переговоров между руководителями Украины и Российской Федерации. Владимир Зеленский и Владимир Путин смогли начать диалог, немыслимый во времена Петра Порошенко. Это - главный итог саммита и поворотный момент в истории конфликта: лидеры начали общаться один на один. И уже есть результаты этого общения: договор об обмене пленными по формуле "всех на всех" (для кого-то это "ничтожный результат саммита", а для полторы сотни семей — это событие величайшего значения). Договорились о разведении войск еще в трех точках соприкосновения. Принято решение о полномасштабном прекращении огня и начале разминировании линии соприкосновения – еще до Нового года.

Это была встреча, из которой каждая сторона вышла победительницей, и каждая сторона записала в свой актив значительное количество позитива. Проигравших на саммите не было - выиграли и Европа, и Россия, и Украина. Проигравшими оказались только те, кто пытались расшатать ситуацию в Украине и сорвать мирный процесс.

Уверен, что теперь шаг за шагом, преодолевая трудности и сопротивление тех, кто наживается на войне, начнется восстановление мира в Украине. И этот процесс тоже не будет столь быстрым, как многим из нас хотелось. Но он будет. И это – основной вывод из Парижской встречи.

Критикам угодить сложно. Они увидят изъяны и минусы в любом процессе. Но трезвый анализ говорит о том, что Парижская встреча - это несомненный успех и для Украины, и для Зеленского. Успех, требующий немедленного развития.

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