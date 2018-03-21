"Боевитая кухарка у власти": журналист объяснил феномен Савченко

Украинцы сами сделали Надежду Савченко героем и депутатом. Началось все с того, как три года назад вся страна переживала за ее судьбу.

Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все, считает журналист Павел Казарин, передает "Крым.Реалии".

"Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок", - отметил Казарин.

По его словам, в 2014 году украинцам нужны были кумиры.

"Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои. Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее", - добавил он.

"Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали. Что она – проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко – это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть", - подчеркнул Казарин.

Он отметил, что Савченко не поднималась по социальной лестнице, что дарит опыт, знания и представление о том, как работает система.

"Савченко – это продукт социального эскалатора. На нижнюю ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом конце. И оказалось, что быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти". Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты необразован и глуп, то никакая искренность и энергичность не сделают из тебя мессию", - заявил Казарин.

Он подчеркнул, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяет ему сделать большее число ошибок в единицу времени.

"Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает. Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся", - подытожил Казарин.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Колесников раскрыл роль Савченко в подготовке госпереворота.