"Боевики эпохи Порошенко": в России публично похвалили Зеленского за газовые перестановки

Главный приспешник путинского режима, одиозный российский сенатор Алексей Пушков публично похвалил президента Украины Владимира Зеленского за смену руководства "Нафтогаза".

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter. Сенатор назвал прежних менеджеров украинской компании "газовыми боевиками эпохи пятого президента Украины Петра Порошенко".

Он также добавил, что они способны только воевать, а не договариваться.

В России публично похвалили Владимира Зеленского за перестановки в "Нафтогазе"

"Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе", – добавил Пушков.

Напомним, что министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний. В "Нафтогазе" ответили, что не против конкурса, но его вряд ли успеют провести до конца года.

В Киеве принято решение о смене руководства Нафтогаза. Это шаг давно назрел. Нынешние менеджеры компании - "газовые боевики" эпохи Порощенко, они способны лишь воевать, но не договариваться. Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в Нафтогазе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 декабря 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, скандальный российский сенатор Алексей Пушков предложил поместить бывшего народного депутата от "Свободы" Ирину Фарион в психиатрическую больницу. Так он отреагировал на заявление националистки о том, что все русскоязычные украинцы – "рабы или оккупанты".

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