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3 декабря • обновлено в 20:40
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"Боевики эпохи Порошенко": в России публично похвалили Зеленского за газовые перестановки

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Главный приспешник путинского режима, одиозный российский сенатор Алексей Пушков публично похвалил президента Украины Владимира Зеленского за смену руководства "Нафтогаза".

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter. Сенатор назвал прежних менеджеров украинской компании "газовыми боевиками эпохи пятого президента Украины Петра Порошенко".

Он также добавил, что они способны только воевать, а не договариваться.

В России публично похвалили Владимира Зеленского за перестановки в "Нафтогазе"

В России публично похвалили Владимира Зеленского за перестановки в "Нафтогазе"

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"Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе", – добавил Пушков.

Напомним, что министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний. В "Нафтогазе" ответили, что не против конкурса, но его вряд ли успеют провести до конца года.

Как писал OBOZREVATEL, скандальный российский сенатор Алексей Пушков предложил поместить бывшего народного депутата от "Свободы" Ирину Фарион в психиатрическую больницу. Так он отреагировал на заявление националистки о том, что все русскоязычные украинцы – "рабы или оккупанты".

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Алексей Пушков Владимир Зеленский
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Мир Миру
Мир Миру
Ідеї щодо Стокгольмських арбітражів та довгострокового тристороннього контракту на транспортування газу українською ГТС належать попередній владі. А Зеленський з Путіним щодо газових питань ні про що не домовились іще.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Куратора из США Перри ушли в отставку, пришла новая "метла", смена в "нафтогазе" - закономерный итог.
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