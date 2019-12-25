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25 декабря • обновлено в 21:17
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Бно-Айриян предрек Зеленскому сокрушительное поражение: назван последний шанс

5.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский с командой должен поменять региональную политику, иначе проиграет местные осенние выборы.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал бывший глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян.

Он отметил, что прошедшие выборы в ОТО показали, что нынешняя власть, которая ранее получила больше 50% поддержки, оказалась в меньшинстве.

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"Выборы будут осенью. Если сейчас не поменяют региональную политику, которой нет, если не начнут системно работать с людьми, выстраивать новые элиты, работать с этими главами ОТГ, то президент в очень короткой перспективе получит большое электоральное поражение. Именно на местах. Первое серьезное поражение может быть получено именно на местных выборах. И выборы в ОТГ, которые состоялись на этой неделе, это четко показали", – пояснил Бно-Айриян.

Экс-чиновник добавил, что огромное количество глав ОТО представляют собой не менеджеров, а это "ставленники кланов или бизнеса, который хочет платить налоги и сам же ими распоряжаться".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"У меня были 22 главы ОТО, половина из них не менеджеры. В Украине еще не сформирована зрелая управленческая элита", – подчеркнул Бно-Айриян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в Украине прошли первые местные выборы в 86 новообразованных ОТО.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Михаил Бно-Айриян
Место
Украина
Теги
выборы в Украине выборы в ОТГ
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