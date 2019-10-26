'Полиграф не предлагать': экс-глава Киевской ОГА подал в суд на Дубинского

Бывший глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян подал судебный иск против народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, назвавшего его "российским шпионом".

Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав подтверждающие фото документа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР якобы против меня", – написал Бно-Айриян 25 октября.

Бно-Айриян подал в суд на Дубинского

В то же утро он подал иск в Печерский районны суд Киева о защите чести и достоинства.

"Предмет иска очень прост – опровергнуть/доказать: что я русский шпион; что я номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получаю от них зарплату... Полиграф не предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты", – добавил Бно-Айриян.

Скриншот

Бно-Айриян подал в суд на Дубинского Facebook Михаила Бно-Айрияна

Как сообщал OBOZREVATEL, Бно-Айриян подал в отставку 20 октября, намекнув на причину цитатой из произведения "Сад Гефсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

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