Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Блуждаем во тьме!" Российский политолог сравнил выборы в Украине и РФ

3.6т Читать материал на украинском

Российский политолог Александр Морозов провел параллель между выборами в парламент в Украине и в России.

"Ходил на прямой эфир комментировать украинские выборы, возвращался домой пешком с испорченным настроением. Свободные парламентские выборы. Потом коалиция, из нее возникает правительство", - написал он в Facebook.

При этом политолог подчеркнул, что ничего этого в России нет. "Мы продолжаем блуждать во тьме голосования за партии начала 90-х годов - за Жириновского или Зюганова. А партия, узурпировавшая власть, маневрирует, чтобы обмануть население, скрывает себя", - добавил он.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

По словам Морозова, в РФ еще находятся люди, типа "эксперты", которые всерьез обсуждают, как это все "улучшить", "усовершенствовать".

Новости
Выборы в Раду: за кого отдал голоса Донбасс

"Они выступают на каких-то партийных учебах "Единой России", пишут статьи о том, как некоторые партии опять "не уловили повестку и поэтому получили меньше голосов, чем ожидали". Дикий кафкианский мрак. И при этом рядом за стенкой - у соседнего народа - свободные выборы в полном соответствии с духом и буквой конституции. Обычное такое политическое волеизъявление гражданина", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля украинские избиратели показали худший результат за всю историю голосований в независимой Украине.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Мороз
Место
Россия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
0
9
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Выборы в России похожи на заброшенный деревенский погост, пасмурным осенним днём .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Мы продолжаем блуждать во тьме голосования за партии начала 90-х годов« во штатики тупые, республиканцев да демократов меняют местами вот уже сколько лет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Выборы в Украине, похожи на ярмарочный цирк-шапито. С погремушками, хлопушками и конфетти. С множеством ковёрных клоунов. Короче, живо, весело, непредсказуемо. Выборы в России, это заброшенный деревенский погост пасмурным осенним днём. Смертельная тоска, с предсказуемым результатом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel