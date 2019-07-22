"Блуждаем во тьме!" Российский политолог сравнил выборы в Украине и РФ

Российский политолог Александр Морозов провел параллель между выборами в парламент в Украине и в России.

"Ходил на прямой эфир комментировать украинские выборы, возвращался домой пешком с испорченным настроением. Свободные парламентские выборы. Потом коалиция, из нее возникает правительство", - написал он в Facebook.

При этом политолог подчеркнул, что ничего этого в России нет. "Мы продолжаем блуждать во тьме голосования за партии начала 90-х годов - за Жириновского или Зюганова. А партия, узурпировавшая власть, маневрирует, чтобы обмануть население, скрывает себя", - добавил он.

Выборы в Украине

По словам Морозова, в РФ еще находятся люди, типа "эксперты", которые всерьез обсуждают, как это все "улучшить", "усовершенствовать".

"Они выступают на каких-то партийных учебах "Единой России", пишут статьи о том, как некоторые партии опять "не уловили повестку и поэтому получили меньше голосов, чем ожидали". Дикий кафкианский мрак. И при этом рядом за стенкой - у соседнего народа - свободные выборы в полном соответствии с духом и буквой конституции. Обычное такое политическое волеизъявление гражданина", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля украинские избиратели показали худший результат за всю историю голосований в независимой Украине.

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