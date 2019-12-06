Блокирует все: в ОБСЕ рассказали, как Россия противостоит Украине

Россия блокирует попытки государств-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сделать заявление Совета министров ОБСЕ относительно агрессии против Украины.

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор по результатам 26-го заседания Совета министров в Братиславе, пишет "Укринформ". По его словам, Россия также блокирует аналогичные попытки со стороны иных стран.

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"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ. По сути, есть только одно государство – Россия – которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии", – заявил посол.

По словам дипломата, Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по существу были заложены основы ОБСЕ. Примерами и проявлением этого является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и прочие преступления.

Это также проявляется и в блокировании заявления по Украине, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации. Благодаря этому, РФ не дает другим участникам высказаться и осудить нарушение международного порядка, отметил посол.

"И мы это наблюдаем каждый год здесь, на Совете министров ОБСЕ. Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление относительно Украины. Так же Россия блокирует любые усилия ОБСЕ относительно создания украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая бы предотвратила перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу", – заявил Гилмор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался ОБСЕ на "грубую дискриминацию" русского языка в Украине.

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