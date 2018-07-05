Блокировка сайтов в Украине: журналист указал на недостатки скандального проекта

Скандальный законопроект №6688 о временной блокировке информационных ресурсов нуждается в серьезной доработке.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, указав на недостатки инициативы.

"Закон 6688 в этом виде неприемлем и требует доработки. Идея заложена правильная - у государства должны быть инструменты быстрой блокировки тех или иных ресурсов, а также определен доступ к информации к данным пользователей, ведь война идет и в интернете. Но во-первых, блокировать можно и сейчас по решению СНБО. Во-вторых, свободный интернет - это гарантия сохранения свободы слова во время революции и впредь", – отметил журналист.

По его словам, в законе нужно выписать механизм защиты интернета от произвольных действий государства, чтобы это не использовалось во время выборов для блокировки оппозиционной информации.

Бутусов считает, что в законопроект необходимо добавить ответственность за неправомерную блокировку и возмещение ущерба владельцу сайта.

"Если контент не угрожает нацбезопасности - тогда компенсируйте ущерб, причем размер ущерба должен определять сам владелец домена. Уже сама такая ответственность будет предохранителем", – пояснил он.

Кроме того, по его мнению, закон нужно вводить в действие после выборов. А основания для блокировки в досудебном порядке должны быть абсолютно точными и не допускающими двойного толкования.

"Следовало бы ввести разные уровни блокировки. Если блокируется распространение информации, которая угрожает национальной безопасности, то логично ввести два уровня - для начала блокирование распространения информации на отдельной странице. Без решения суда на время боевых действий. Направление письма на указанный контактный адрес с предупреждением. А уже если ресурс продолжает распространять информацию - блокировать распространение информации на домене - но только по решению суда или по решению СНБО", – добавил журналист.

Он также считает, что достаточно 24 часа на блокировку сайта для донесения до суда всех документов. Кроме того, Бутусов предположил, что должна существовать внесудебная разблокировка.

"Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить, какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально. Закон касается очень важной сферы, и его продвижение и разработка должны быть максимально понятны для нашего гражданского общества и западных партнеров", – заявил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада внесла законопроект в повестку дня 21 июня. 4 июля комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал инициативу и порекомендовал принять ее в первом чтении.

5 июля Рада не включила в повестку рассмотрение скандального законопроекта.