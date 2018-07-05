Блокировка сайтов в Украине: Рада не включила скандальный проект в повестку дня

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня рассмотрение скандального законопроекта №6688 о временной блокировке информационных ресурсов.

"За" рассмотрение выступили всего 158 народных депутатов, после этого спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в решении нет никакой подоплеки.

Согласно законопроекту, Службе безопасности предоставляется право по решению суда или в иных случаях блокировать доступ к сайту с использованием технических средств. Порядок соответствующих действий будет устанавливать Кабинет министров.

Провайдеров телекоммуникаций планируют обязать покупать и устанавливать технические средства за свой счет.

"Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей, согласно которой, основанием для блокирования информационного ресурса и удаления с него информации по решению суда будет распространение через этот ресурс информации, "с использованием которой совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления", – сообщает агентство.

Кроме того, предлагается создать единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторами законопроекта являются народные депутаты Иван Винник, Дмитрий Тимчук и Татьяна Черновил. Верховная Рада внесла его в повестку дня 21 июня.

Глава редакционного совета "Обозревателя" Михаил Бродский раскритиковал данный проект, отметив, что СБУ сможет блокировать любой сайт, если он критикует местную власть. Он сравнил это с ситуацией в Северной Корее.

Также глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал данную инициативу "диктаторским законом".