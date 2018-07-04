Блокировка сайтов СБУ: комитет Пашинского поддержал "закон 16 января от Чорновил"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект №6688 по временной блокировке информационных ресурсов и порекомендовал народным депутатам принять его в первом чтении.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение приняли на заседании. Законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник.

"Поддержать за основу с обязательством ко второму чтению изучить выводы, изложенные в решениях Европейского суда по правам человека, которые я зачитал, с учетом требований и положений Конвенции об основоположных правах и свободах человека. Четкая процедура возможности обжалования соответствующего решения и определенный перечень статей Уголовного кодекса, по которым такая мера обеспечения может быть применена", - заявил Винник.

Иван Винник

Согласно законопроекту, Службе безопасности предоставляется право по решению суда или в иных случаях блокировать доступ к сайту с использованием технических средств. Порядок соответствующих действий будет устанавливать Кабинет министров.

Провайдеров телекоммуникаций планируют обязать покупать и устанавливать технические средства за свой счет.

"Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей, согласно которой, основанием для блокирования информационного ресурса и удаления с него информации по решению суда будет распространение через этот ресурс информации, "с использованием которой совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления", – сообщает агентство.

Кроме того, предлагается создать единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Справка: руководителем комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны является Сергей Пашинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторами законопроекта являются народные депутаты Иван Винник, Дмитрий Тимчук и Татьяна Чорновил. Верховная Рада внеслаего в повестку дня 21 июня.

Глава редакционного совета "Обозревателя" Михаил Бродский раскритиковал данный проект, отметив, что СБУ сможет блокировать любой сайт, если он критикует местную власть. Он сравнил это с ситуацией в Северной Корее.

Также, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал данную инициативу "диктаторским законом".