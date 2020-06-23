Блогер сообщил, сколько налогоплательщикам стоят дела против Порошенко

Стоимость услуг прокуроров, задействованных в расследовании так называемых "дел" против пятого Президента Петра Порошенко, стоят налогоплательщикам почти 2 млн гривен ежемесячно. А следователей ГБР – почти 3 миллиона гривен.

Об этом сообщил известный блогер Андрей Луганский, который проанализировал информацию о заработных платах правоохранителей с ОГПУ и ГБР, вовлеченных в более двух десятков производств, и обнародовал данные на своем YouTube-канале. Они были получены на основе анализа деклараций о доходах, которые есть в публичном доступе, и постановлений суда, где указаны фамилии следователей и прокуроров (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"27 уголовных дел расследуются по отношению к Петру Порошенко – пятому Президенту Украины. По моей информации, Генеральная прокуратура задействовала в этих уголовных делах 41 прокурора, которые обходятся нам, только в виде заработных плат без премий в месяц в 1 962 151 гривну. Что в год составляет 23 545 803 гривен. Государственное бюро расследований задействовало 54 следователей, которые обходятся нам в виде заработных плат в 2 983 301 гривну. Что в год составляет 35 799 608 гривен", – отметил Луганский.

Так, подытожил блогер, за год, в течение которого продолжаются преследования Порошенко, только на оплату труда силовиков было потрачено 60 млн гривен налогоплательщиков – не считая премий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова призналась, кто инициировал производство против пятого президента Петра Порошенко о якобы нарушении при назначении Сергея Семочко.