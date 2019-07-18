Блогер поставил Зеленского на место: вместо вас Порошенко занимается внешней политикой

Блогер Роман Москаль устроил в сети перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, поставив ему в пример работу его предшественника Петра Порошенко на внешнеполитической арене.

Спор между ними разгорелся в Twitter после комментария Москаля о том, что Порошенко присутствовал в Европарламенте во время принятия резолюции об освобождении Россией украинских моряков. По его словам, на самом деле в этот момент там должен был находиться действующий глава государства.

"Когда команда действующего президента Украины Зеленского некомпетентна в вопросах международной политики или сознательно вредит интересам Украины на международной арене, защищать ее интересы вынужден прошлый президент", – написал блогер.

Порошенко и Зеленский

В свою очередь, Зеленский ответил на его пост хамским комментарием. "Да ты что, это же надо", – фамильярно написал он.

После этой реплики Москаль сделал Зеленскому замечание из-за неуважительной манеры общения с незнакомыми людьми. "Ты" – культура так и прет изо всех щелей", – прокомментировал он слова президента.

коли команда чинного Президента #України @ZelenskyyUa @VZelenskyy некомпетентна у питаннях міжнародної політики, або свідомо шкодить інтересам України на міжнародній арені, захищати її інтереси вимушений минулий Президент @poroshenko : https://t.co/Tb7EQ1Wvep — Роман Москаль (@RomanMoskal70) July 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" Порошенко прибыла в Страсбург, чтобы бороться за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Виталия Маркива.

В четверг, 18 июля, новоизбранный Европейский парламент поддержал резолюцию Украины по политзаключенным Кремля, которой осуждаются действия страны-агрессора России.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поприветствовал одобрение новоизбранным составом Европейского парламента резолюции относительно украинских политических заключенных в России. Он отметил, что Украину поддержали ее настоящие друзья.

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