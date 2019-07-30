В Украину может вернуться еще один соратник Януковича – Луценко

Соратник беглого экс-президента Виктора Януковича, бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов осенью может предпринять попытку вернуться в Украину.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат Украины 8-го созыва от ВО "Батьківщина" Игорь Луценко, ссылаясь на собственные источники.

"Арбузов, я думаю, осенью попытается вернуться. Готовится площадка для того, чтобы массово начали возвращаться те люди, на чьих руках или кровь, или очень большие украденные средства из бюджета Украины времен Януковича", – заявил политик.

По его словам, Арбузов намерен пойти путем бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского – "частично договориться, частично медийно поработать на отбеливание своего имиджа и вернуться, поскольку на чужбине им всем очень плохо".

На вопрос относительно источника данной информации, нардеп ответил: "Есть вторичная информация и вторичные признаки относительно этого".

Сергей Арбузов 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для его соратников – продленные в 2018 году.

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