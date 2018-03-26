Ближе к НАТО: СМИ узнали, как изменят украинскую армию

Верховная Рада готовится изменить структуру украинской армии, чтобы приблизить ее к стандартам НАТО. Главными "полевыми командирами" станут сержанты, а не лейтенанты и капитаны, как сейчас.

Для этого предложено расширить перечень солдатских и сержантских званий и переименовать наших младших командиров на западный манер, пишет Сегодня.

Если законопроект примут, то у рядовых станет четыре звания: рекрут (солдат, который не прошел курс молодого бойца и не принял присягу), рядовой, старший солдат (матрос), солдат (матрос)-специалист и капрал. Сейчас у рядовых только два звания — солдат и старший солдат.

Сержантских званий будет семь (сейчас четыре: младший, старший и "просто" сержант и старшина), причем низовых командиров разделят две категории — младший и старший сержантский состав.

Младший состав — это сержант (на флоте — старшина), старший сержант (главный старшина) и главный сержант (главный корабельный старшина). Старший состав — штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант (на флоте соответственно не сержант, а старшина).

При этом упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик" (они выше звания "старшина", но ниже первичного офицерского звания "младший лейтенант"). Звания офицеров и генералов не изменятся.

Как разъяснил один из авторов законопроекта депутат Иван Винник, необходимость введения новых званий для младших командиров возникла в связи с тем, что сейчас в армии приводят структуру сержантского корпуса к стандартам НАТО, где именно сержанты, а не офицеры, отвечают за выучку и повседневный быт солдат.

В Комитете по нацбезопасности и обороне Верховной Рады считают, что документ будет принят, так как носит технический характер, но, когда его рассмотрят, пока неясно.

В войсках идею введения новых званий поддерживают. По словам главного старшины ВСУ Александра Косинского, который руководит управлением Генштаба по работе с сержантским составом, создание профессионального сержантского корпуса в ВСУ началось еще в 2005 году, но до 2014-го реформа почти не двигалась.

"Техника и вооружение становятся сложнее, поэтому нужны профессионалы. Одни сержанты займутся матчастью, другие станут обучать солдат, третьи организуют их быт. Роль сержанта в армии повышается, поэтому система новых званий тоже нужна", — считает он.

Как сообщал "Обозреватель", Украина представит НАТО новую концепцию реформ в армии.