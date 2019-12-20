Сбор денег под "Охрана, отмена!" В "Слуге народа" раскрыли подробности корпоратива

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что билет на новогодний корпоратив политсилы, который проходит в пятницу, 20 декабря, в киевском ресторане "CHI", стоил 2500 грн.

Подробностями мероприятия он поделился в комментарии "УНН". Политик отметил, что частью праздника станет сбор средств на благотворительность.

"Мы депутатам билеты заблаговременно выдали и они заранее за них рассчитались. Также еще отдельно будем собирать деньги на благотворительность во время корпоратива", – рассказал Корниенко.

В "Слуге народа" раскрыли подробности корпоратива

По его словам, благотворительные фонды, в которые уйдут средства, пока неизвестны. "К нам многие обращаются за помощью, поэтому мы выберем несколько важнейших. То есть, будем смотреть", – добавил нардеп.

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что во время корпоратива должен состояться благотворительный аукцион.

"Это благотворительный вечер, там будут собирать пожертвования... Там будут проходить аукционы, которые позволят собрать средства на благотворительность", – сказал он.

Примечательно, что в КВЦ "Парковый", где расположен ресторан "CHI" заметили первую звездную гостью. Для "слуг", вероятно, выступит певица Jerry Heil – автор хита "Охрана, отмена!"

Jerry Heil Информатор

Jerry Heil mewos.in.ua

Также журналист Роман Кравец сообщил, что ведущей праздника "слуги" выбрали Катю Осадчую.

Напомним, ранее были обнародованы цены на блюда, которые подадут "слугам". Салаты обойдутся народным избранникам от 100 грн до 350 грн, горячие блюда – от 200 до 1850 грн. При этом за алкоголь придется заплатить порядка 3000 за бутылку водки, до 1500 грн за коктейль и до 35 тыс. грн за бутылку виски.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Корниенко признался, что на новогоднюю вечеринку планируют потратить около 1 миллиона гривень. По его словам, финансировать всю "тусовку" собирались спонсоры партии. Этот факт вызвал ажиотаж в сети.

Вскоре "слуги" заявили о решении заплатить за праздник из своих карманов.

Также стало известно, что на вечеринку пригласили президента Владимира Зеленского.

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