Благодаря Ляшко: в Чернигове откроют детский сад

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время рабочей поездки посетил строительство детского сада в Чернигове, средства на который выбила РПЛ.

До конца этого года детсад должен открыть двери для 300 детей. Политик отметил необходимость строить больше объектов инфраструктуры, отмечает пресс-служба политсилы.

"В этом году будет финансирование и мы закончим строительство детского сада на Масанах. Масаны - это большой массив Чернигова, который стремительно развивается. Для нас этот детский сад - очень важный объект, ведь это первый в Чернигове детсад с советского времени", - заявил политик.

Ляшко заверил строителей, они будут иметь работу и достойную зарплату.

"Строительство детского сада - это рабочие места и налоги в бюджет. Заказ и зарплата у вас будет. Главное - все сделайте качественно, чтобы в детсаду было тепло, уютно и на голову ничего не упало. Команда Радикальной партии всегда поддерживает рабочих, чтобы они работали в Украине, а не в Польше. И детсады строили у нас, а не где-то заграницей", - подчеркнул лидер РПЛ.

Он добавил, что команда Радикальной партии также не допустит закрытия Черниговского лицея быта №13.

После того, как правительство переложило финансирование учреждений профтехобразования с государственного на местный бюджет, лицей оказался на грани выживания - его хотят объединить с другим учебным заведением. Это приведет к сокращению преподавательского состава, а часть детей останутся без образования.

"В этом лицее обучается более 300 детей со всей Черниговщины, из которых более 40 - дети-сироты и малообеспеченные. Если закрыть учебное заведение, то как они тогда получат знания, чтобы потом реализовать себя? И такая ситуация с ПТУ сложилась по всей стране. Поэтому мы добиваемся, чтобы было восстановлено ​​государственное финансирование заведений профтехобразования. Чтобы этот лицей, как десятки других учебных заведений по всей Украине, существовал минимум 100 лет и учил лучшие кадры ", - отметил Ляшко.

Кроме возвращения государственного финансирования ПТУ, лидер РПЛ требует от властей ввести масштабную программу поддержки профтехобразования.

"У нас все хотят быть юристами и экономистами. Их учат в каждом райцентре. Скоро некому будет выехать на поле трактором вспахать землю, сделать кладку дома или сшить платье. Поэтому надо восстановить госзаказ. Чтобы Украина была экспортером не дешевой рабочей силы и сырья, а готовой продукции. Чтобы молодежь могла получить знания и трудовые навыки и реализовать себя в родной стране. Вот такой должна быть государственная политика", - убежден народный депутат.

Также Ляшко призвал правительство поднимать зарплаты, чтобы молодежь не уезжала на заработки за границу.

"Единственная возможность остановить трудовую миграцию - это повышение заработных плат. В Польше минимальная зарплата 500 евро, а в Украине - 120 евро. Поэтому люди и едут за границу - то в Польшу, то в Португалию, то в Италию в поисках лучших заработков. Здесь, в Украине должны быть достойные зарплаты. Чтобы люди могли на нее кормить семью, поставить детей на ноги и удовлетворять свои потребности. У нас миллионы людей живут на минимальную зарплату и вся она идет на коммуналку и хлеб без масла. Понятно, что рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Моя задача - чтобы в Украине зарплаты были выше, чем в Польше и других европейских странах. Тогда никто не будет выезжать", - отметил Ляшко.