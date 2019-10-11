Бизнесмен из МВД: стало известно, кого Зеленский назначил управлять Одесщиной

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Одесской областной администрации – Максима Куцого.

Это произошло во время рабочего визита главы государства в Одесскую область. Соответствующее видео появилось на странице Офиса президента Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что новый глава Одесской ОГА назначен указом президента №746/2019 от 11 октября, опубликованном на его официальном сайте. Одновременно указом №745/2019 уволена временно исполняющая обязанности главы Одесской ОДА Светлана Шаталова.

Максим Куцый Скриншот видео

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Зеленский и Куцый Скриншот видео

Известно, что Куцому 36 лет, он является предпринимателем, работал в банковском и инвестиционном секторах. Ранее работал в органах Министерства внутренних дел, куда пришел сразу после окончания Национальной академии внутренних дел. Также новый глава Одесщины – конечный бенефициар инвестиционной компании "Сервис менеджмент", двух рекламных агентств ("Медийный партнер" и "Цифровое партнерство"), а также строительной компании "Сити-Корпус".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о назначении глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА. Среди них были предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцого, главы Тернопольской ОГА – Игоря Сопеля, главы Харьковской ОГА – Алексея Кучера.

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