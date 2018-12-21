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Бизнес требует эффективного диалога с властью

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Украине нужны новые эффективные программы государственного-частного партнерства, поскольку существующий диалог между властью и бизнесом недостаточно эффективен.

Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в Киеве во время общего собрания членов Украинского союза промышленников и предпринимателей, Федерации работодателей Украины, Торгово-промышленной палаты Украины, Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины. Они собрались для обсуждения проблем сотрудничества бизнеса и власти.

Анатолий Кинах на сборах предпринимателей в Киеве

Анатолий Кинах на сборах предпринимателей в Киеве

"То, что год заканчивается с показателями плюс 2-3% ВВП, — огромный труд промышленников предпринимателей, аграриев. Но рост экономики на таком уровне — это по сути консервация кризиса. Нам необходимы темпы минимум 6-8% чтобы люди почувствовали, что их платежеспособность улучшается. 2018 год не стал годом высоко результативного диалога между властью и бизнесом. В большинстве направлений это имитация. Как в контексте социального диалога работодатели — правительство — профсоюзы, так и в целом. И это необходимо менять", — считает Кинах.

Для консолидации усилий участники совместного заседания разработали конкретные предложения к правительству и парламенту. Речь идет о необходимости новой волны индустриализации, создания программ импортозамещения, а также сохранение кадрового ресурса.

На встрече присутствовал также председатель ГФС Украины Роман Насиров. Он отметил, что правительство и государство в целом должны выступать не только как участники диалога, но и координировать совместные действия с бизнесом, чтобы выйти на новый уровень экономического развития.

Роман Насиров на сборах предпринимателей в Киеве

Роман Насиров на сборах предпринимателей в Киеве

"Нужно чтобы правительство, власть знали и могли услышать — а что же нужно реальном украинскому бизнесу? Суть заключается не только в тех торговых операциях или просто заимствованиях и расходовании денег на импортные товары. Суть экономики заключается в том, чтобы работала промышленность, экспортный потенциал был задействован", — считает глава ГФС.

По мнению Насирова, власть, государство должны ориентироваться на предпринимателей, людей, которые фактически создают экономику, наполняют бюджет.

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"Нельзя строить экономику страны только на заимствованиях и отношениях с иностранными партнерами. Вопрос стимулирования бизнеса — это финансово-кредитная политика государства или фискальное стимулирование. В 2014-2015 годах все эти вопросы были актуальны. Вопрос реальной налоговой реформы, либерализации, введение налога на выведен капитал, чтобы предприятия могли инвестировать заработанные средства в развитие. К сожалению, этого не произошло", — считает Насиров.

В то же время он отметил, что окно возможностей для реальных изменений в экономике открыто. "Важно не пропустить время и максимально эффективно его использовать. В первую очередь нужно, чтобы в новых органах, которые будут работать – это новая налоговая и таможенная службы – был четкий функционал, который совпадает с реальными потребностями бизнеса. Обязательно должно быть сотрудничество с правительством в вопросах уплаты налогов, таможенного контроля. Я готов полностью участвовать в этой работе. За два месяца реально разработать конкретные законопроекты, которые еще за месяц-полтора можно принять в парламенте. Очень надеюсь, что в этот избирательный год депутаты будут готовы показать своим избирателям реальную поддержку", — резюмировал Насиров.

Собрание предпринимателей в Киеве

Собрание предпринимателей в Киеве

В свою очередь в Торгово-промышленной палате считают, что сейчас бизнесу нужны инструменты среднего и долгосрочного финансирования, доступ к так называемым длинным и защищенным деньгам.

По словам президента ТПП Геннадия Чижикова, сейчас идет поиск конкретной модели, которая объединит интересы государства и бизнеса, и в следующем году возможен прорыв в данном вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Насиров возмутился из-за того, что правительство Украины хочет заставить бизнес заплатить дополнительные миллиарды в бюджет, чтобы решить проблемы и долги Пенсионного фонда, которые являются результатом и последствиями их работы.

Персона
Роман Насиров
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Ой, бросьте вы этот гвалт! Какое государственно-частное партнерство, какой диалог между властью и бизнесом, если бизнес и власть в одном лице и вещают ко всем нам одним голосом. Или еще, какая финансово-кредитная политика государства, если банки, а соответственно финансы, кредиты и та же политика государства нежатся в "олигархической постели" власти. Государству нужна драконовская антикоррупционная политика, способная отделить власть от бизнеса, да так, чтобы "вор сидел на нарах", а не в чиновничьем кабинете.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
ПеПе умеет только воровать, это у них семейное
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