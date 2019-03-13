|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Бизнес поддержал экономическую программу Гриценко

1.2тЧитать материал на украинском

Рада бизнеса, в состав которой входит 72 бизнес-ассоциации и Союз украинских предпринимателей на Форуме "Ответственный диалог бизнеса и политиков" оценивали программы топ-кандидатов на их соответствие обещаниям стимулировать экономическое развитие, а также сформировали свои топ-10 требований к ним.

Анатолий Гриценко и Андрей Садовой, который сразу сообщил что снял свою кандидатуру в пользу Гриценко, пришли на форум лично. Остальных кандидатов представляли доверенные лица - Нина Южанина от Петра Порошенко, Виталий Ломакович от Юлии Тимошенко, Виктор Галасюк от Олега Ляшко и Александр Данилюк от Владимира Зеленского, сообщает РБКУкраина.

Если экономические программы присутствующих рейтинговых кандидатов уже были опубликованы и эксперты предоставили им свои оценки, то экономическая программа Анатолия Гриценко "Страна равных возможностей" на Форуме была представлена впервые.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба политика

Мы решили сравнить программы кандидатов и сделали экспертный вывод о том, что только у одного кандидата Анатолия Гриценко программа практически полностью соответствует топ-10 приоритетам Рады бизнеса.

Данная программа, как подчеркнул Анатолий Гриценко, сформирована в соответствии с теми законодательными инициативами, которые должны быть внесены в течение 100 дней на посту президента. Стоит отметить, что в программе также описывается значительное количество системных законопроектов и изменений, которые очевидно можно будет реализовать только за весь президентский срок которого, по мнению Анатолия Гриценко, ему вполне хватит и на второй срок баллотироваться он не собирается.

Новости
Гриценко: я как президент не буду воспринимать команды – не только Путина

После объединения демократической оппозиции шанс победы многократно увеличился, но впереди нас ждёт ещё много работы, включая парламентские выборы, сообщил Гриценко: "У меня нет обязательств перед олигархами, не служил и никогда не буду им служить, все пожертвования в нашу партию осуществляете вы - малый, средний бизнес и обычные граждане. Сделать это очень легко на нашем сайте".

Рассматривая структуру программы Анатолия Гриценко все выглядит логично, вступительная часть посвящена научным основам программы, которые являются более идеологическими и дают возможность понять, на каких ценностях и принципах будет формироваться будущая экономическая политика. Этот блок подготовлен с учетом современных экономических трудов, в том числе и международных исследователей, он дает возможность понять стратегическое видение направления, в котором должна двигаться экономика Украины.

Из прочитанного можно сделать вывод, что планируется не закрытая модель экономики, а скорее экономический либерализм. С этого раздела становится понятным, что программой не планируется поддержка отдельных секторов, многие из которых контролируются олигархическими группами, а предполагается создание равных конкурентных условий для всех участников рынка, условий для развития и содержания человеческого капитала, экономическое развитие, базирующееся на постиндустриальных началах.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба политика

В следующем разделе анализируется место страны в глобальном мире, системные проблемы Украины, схемы ограбления страны и оценены убытки, которые наносят эти схемы. Все цифры основаны на расчетах экспертов и выглядят обоснованными, однако не хватает потерь от неэффективной деятельности госпредприятий, на чем государство также теряет десятки миллиардов гривен в год.

В программе приведены расчеты по потерям бюджета, в частности:

- Контрабанда и нарушение таможенных правил - от 70 до 110 млрд грн в год;

- Оффшорные схемы - от 50 до 65 млрд грн в год;

- Схемы по уклонению от уплаты налогов в финансовом секторе - от 20 до 35 млрд грн в год;

- Теневой рынок аренды земли - от 16 до 40 млрд грн в год;

- Схемы по минимизации НДС - от 22 до 27 млрд грн в год.

Проблемы в программе 100 дней сформированы в восемь ключевых проблем экономики, которые коррелируются с видением бизнеса, а именно:

• Отсутствие надлежащей системы защиты частной собственности.

• Монополизация экономики, прямое влияние владельцев монополий на установление тарифов, отсутствие надлежащей защиты добросовестной конкуренции.

• Отсутствие свободного рынка, высокий уровень энергозатратности экономики и низкая энергоэффективность.

• Использование оффшоров в выводе капиталов за границу, коррупционных схемах, в схемах с уклонением от уплаты налогов.

• Контрабанда и иные таможенные нарушения, делает украинское производство невыгодным, а саму национальную экономику сырьевой и импортозависимой.

• Высокий уровень налогообложения и низкая эффективность бюджетных расходов.

• Высокий уровень недоверия к банковскому сектору и отсутствие внутренних дешевых финансовых ресурсов для развития украинской экономики.

• Отсутствие комплексных мероприятий по поддержке развития предпринимательства.

Указанные проблемы неоднократно можно услышать на многих мероприятиях, в которых принимали участие как представители власти, так и представители бизнеса, поэтому в этой программе они просто формализованы.

Проблемы планируются решить путем реализации законодательных инициатив, направленных на корректировку публичных политик в следующих сферах: политика защиты прав частной собственности; политика защиты и развития конкуренции; политика деофшоризацию экономики; борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил; фискальная политика; финансовая политика; энергетическая политика; политика содействия развитию предпринимательства.

Новости
Зарплаты по 700 евро и свобода бизнеса: эксперты оценили программу Гриценко

Формирование каждой политики в пограми начинается при определении цели, формирование основных принципов, определение задач, которые должны быть достигнуты и содержание конкретных законодательных инициатив, которые планируются реализовать. Программа содержит достаточно высокий уровень детализации относительно того, как должны решаться конкретные проблемы.

В то же время в программе отсутствуют разделы по аграрной политики, промышленной политики, пенсионной системы и, поэтому из этого документа возможно только предположить, какие шаги планируются в этих секторах.

С приоритетов бизнеса, топ-10, которые были озвучены на Форуме - большинство содержится в программе, отсутствует только пункт о необходимости либерализации архаического трудового законодательства и о свободе трудового договора.

Программа содержит много пунктов, для оценки которых необходимо привлечение профильных специалистов по вопросам энергетики, судопроизводства и тому подобное. Разделы, которые касаются фискальной, финансовой политики и развития предпринимательства - то они содержат задания, которые решают значительное количество экономических проблем и создают благоприятные условия ведения бизнеса в Украине. Конечно, к этим пунктам есть что добавить, а некоторые из них стоит больше детализировать, но это уже тема другой статьи.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
3
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ну прямо как статья про поддержку бабюли но комментарии не отключены. "Бизнес поддержал!", "Фермеры поддержали!", "Молодежь поддержала!" Это вообще о ком и чем? Кто лично поддержал? Какое это имеет значение?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сколько же тунеядцев и бездельников в стране! И все они за Гриценко!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения