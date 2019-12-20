Битвы за землю и Конституцию: в "Свободе слова Савика Шустера" разберут скандальные реформы Зеленского

В пятницу, 20 декабря, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" лидеры украинской политики обсудят скандалы с импичментом главы США Дональда Трампа, запуск рынка земли и децентрализацию президента Владимира Зеленского.
Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина", на странице проекта в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.
Так, в студии разберут "битву" за Землю, которая привела к жестким стычкам под Верховной Радой, внесение изменений в Конституцию, а также эффект для Украины от возможного отстранения Трампа.
facebook.com/savikshusteronline
Участие в обсуждении примут:
Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины
Руслан Стефанчук, Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины
Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина"
Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины (2016 - 2019)
Андрей Белецкий, Лидер партии “Национальный корпус”
Олег Тягнибок, Лидер партии ВО "Свобода"
Марина Ставнийчук, Член Венецианской комиссии от Украины (2009 - 2013)
Федор Вениславский, Нардеп от “Слуги Народа”, Представитель Президента Украины в Конституционном суде
Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли
Никита Потураев, Нардеп от "Слуги Народа"
Алексей Мушак, Советник Премьер-министра Украины по вопросам экономической политики
facebook.com/savikshusteronline
Как писал OBOZREVATEL, ранее у Шустера разобрали прорыв в деле Шеремета и "нормандский саммит", в рамках которого Зеленский впервые встретился с Путиным.
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