Битвы за землю и Конституцию: в "Свободе слова Савика Шустера" разберут скандальные реформы Зеленского

В пятницу, 20 декабря, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" лидеры украинской политики обсудят скандалы с импичментом главы США Дональда Трампа, запуск рынка земли и децентрализацию президента Владимира Зеленского.

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина", на странице проекта в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.

Так, в студии разберут "битву" за Землю, которая привела к жестким стычкам под Верховной Радой, внесение изменений в Конституцию, а также эффект для Украины от возможного отстранения Трампа.

facebook.com/savikshusteronline

Участие в обсуждении примут:

Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины

Руслан Стефанчук, Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины

Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина"

Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины (2016 - 2019)

Андрей Белецкий, Лидер партии “Национальный корпус”

Олег Тягнибок, Лидер партии ВО "Свобода"

Марина Ставнийчук, Член Венецианской комиссии от Украины (2009 - 2013)

Федор Вениславский, Нардеп от “Слуги Народа”, Представитель Президента Украины в Конституционном суде

Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли

Никита Потураев, Нардеп от "Слуги Народа"

Алексей Мушак, Советник Премьер-министра Украины по вопросам экономической политики

facebook.com/savikshusteronline

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Шустера разобрали прорыв в деле Шеремета и "нормандский саммит", в рамках которого Зеленский впервые встретился с Путиным.

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