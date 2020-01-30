Время в Украине остановилось. Нет никакой Европы и никакой Америки. Есть только Украина и Россия, которая в лице президента Путина хочет помочь Украине обрести мир и покой, как это подается президентом и его офисом.

Никакой внешней политики, только внутренняя и только дружба с "такими же украинцами в ОРДЛО", как и мы. Все, чем заняты сегодня все политики Украины это битва между "порохоботами" и "зеленоботами". Офис президента и сам Зеленский, как и депутаты ВР, не перестают "бить из орудий большого калибра" по Порошенко, а тот отвечает им тем же.

Зеленский и Порошенко Українська правда

" Вызываю на дуэль! – проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре, и тут опять в лапах у него оказался браунинг, а примус он пристроил между ветвями люстры. Кот прицелился и, летая, как маятник, над головами пришедших, открыл по ним стрельбу. Грохот потряс квартиру. На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине, полетела штукатурная пыль, запрыгали по полу отработанные гильзы, полопались стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уж не могло идти речи о том, чтобы взять кота живым, и пришедшие метко и бешено стреляли ему в ответ из маузеров в голову, в живот, в грудь и в спину. Стрельба вызвала панику на асфальте во дворе.

Но длилась эта стрельба очень недолго и сама собою стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен; все, в том числе и кот, остались совершенно невредимыми." (Мастер и Маргарита, М. Булгаков)

Новости Вот так малороссы продают Украину

Примерно то же самое происходит сегодня в Украине. Возбуждается масса уголовных дел против Порошенко, которые не приносят никакого результата. Против президента Зеленского идет не менее массированная атака со стороны всевозможных независимых СМИ и политиков. Никакого эффекта. Никто не посажен и никто не ушел в отставку, хотя грязи вылито друг на друга больше, чем есть в Мертвом море. Абсолютно никто не занимается внешней политикой, хотя именно от нее ждут каких-то чудес. Как можно решить проблему войны, не утруждая себя даже простейшими мероприятиями за рубежом, остается загадкой. Россия тратит на всякие форумы, конференции и вещание своего СМИ на Западе сотни миллионов долларов. Украина не тратит ничего. Как мистер Зеленский намеревается одолеть Кремль и заставить его прекратить войну, которую тот прекращать не намерен, может быть кто-то нам расскажет?

Вопрос даже не в деньгах, а в понимании процесса и ориентации "на местности". Президент Зеленский потерялся в мировом пространстве, поскольку так и не смог четко и внятно нам сказать (к примеру): 1 мая этого года война в Донбассе прекратится, потому-то и потому… Или не прекратиться. А Крым вернется в Украину 20 марта 2022 года или не вернется. Повторять – "надо усилить борьбу за мир", это замечательно, однако, как в той шутке: сколько не повторяй "сахар-сахар", а чай от этого сладким не станет. О чем будет говорить Госсекретарь США Помпео с президентом Украины на этой неделе?,- не знаю. Только таинственные встречи Зеленского с представителями президента России в Омане это секрет Полишинеля. Америка будет делать свои выводы и они могут не совпадать с желаниями Офиса президента, который выбрал тропу лисы. Таскать курей из амбара и при этом быть уверенной в целостности своей шкуры может лишь очень хитрая и опытная лиса. Таких лис нет ни в офисе президента, ни в ВР, ни в МИДе, ни в СБУ. Пожелаем ей удачной охоты, ну, а если что, то ни пуха, ни пера.

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