Главная Новости
17 февраля • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Бирюков назвал украинских военных уродами и объяснился

16.6т
Читать материал на украинском

Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков заявил, что не преследовал цель оскорбить Вооруженные силы Украины, когда в своем посте на Facebook употребил фразу: "уроды из состава ВСУ".

По его словам, пост был реакцией на инициативу президента Украины о совместном патрулировании неподконтрольного участка российско-украинской границы. Об этом волонтер сказал OBOZREVATEL.

"Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и т.д. и т.п. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти, в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей "ДНР" и "ЛНР". Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины", – подчеркнул он.

Юрий Бирюков

Юрий Бирюков

В этом контексте Бирюков напомнил, что за годы войны на Донбассе "у нас погибли тысячи военнослужащих. И теперь верховный главнокомандующий предлагает устраивать совместное патрулирование". По этой причине волонтер озвучил "искреннее пожелание", чтобы военнослужащие, голосовавшие на президентских выборах за Владимира Зеленского, "пожизненно попадали в наряды патрулирования с сепарами и ОБСЕ".

Новости
Выстояли! ВСУ отбили подлую атаку наемников России на Донбассе

В то же время волонтер заметил: "За пять с половиной лет я показал, насколько я уважаю Вооруженные силы Украины".

Напомним, 16 февраля Юрий Бирюков опубликовал в своем Facebook пост, в котором прокомментировал инициативу президента Украины о патрулировании границы. В частности, там была фраза, вызвавшая резонанс в сети: "Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

Пост Юрия Бирюкова в Facebook

Пост Юрия Бирюкова в Facebook

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции заявил о том, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Мюнхенская конференция" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Мюнхенская конференция Война на Донбассе Эксклюзив
Персоны
Юрий Бирюков Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
12
15
Смешно
48
Интересно
15
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє пора писати заяву про звільнення за власним бажанням
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Kv Vovik
Kv Vovik
kiy Valeriy, Вы до пишетесь что трудовую книжку на кладбище забирать будите когда на вечную пенсию отправят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Wick John
Wick John
Армия должна защищать население а не убивать и грабить по приказу незаконной власти, укроп армия это сброд алкашей и наркоманов
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги