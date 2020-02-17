Бирюков назвал украинских военных уродами и объяснился

Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков заявил, что не преследовал цель оскорбить Вооруженные силы Украины, когда в своем посте на Facebook употребил фразу: "уроды из состава ВСУ".

По его словам, пост был реакцией на инициативу президента Украины о совместном патрулировании неподконтрольного участка российско-украинской границы. Об этом волонтер сказал OBOZREVATEL.

"Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и т.д. и т.п. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти, в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей "ДНР" и "ЛНР". Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины", – подчеркнул он.

Юрий Бирюков

В этом контексте Бирюков напомнил, что за годы войны на Донбассе "у нас погибли тысячи военнослужащих. И теперь верховный главнокомандующий предлагает устраивать совместное патрулирование". По этой причине волонтер озвучил "искреннее пожелание", чтобы военнослужащие, голосовавшие на президентских выборах за Владимира Зеленского, "пожизненно попадали в наряды патрулирования с сепарами и ОБСЕ".

В то же время волонтер заметил: "За пять с половиной лет я показал, насколько я уважаю Вооруженные силы Украины".

Напомним, 16 февраля Юрий Бирюков опубликовал в своем Facebook пост, в котором прокомментировал инициативу президента Украины о патрулировании границы. В частности, там была фраза, вызвавшая резонанс в сети: "Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

Пост Юрия Бирюкова в Facebook

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции заявил о том, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.

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