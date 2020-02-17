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17 февраля • обновлено в 14:44
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Бирюков извинился за "ублюдков" в ВСУ

2.3т
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Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков официально попросил прощения за то, что назвал военнослужащих из рядов ВСУ "уродами".

По его словам, он признает, что был не прав, поэтому решил ответить за сказанное. Пост с извинениями, как и до этого с оскорблениями, Бирюков тоже опубликовал на своей странице в Facebook.

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции", – написал волонтер.

Бирюков извинился за "ублюдков" в ВСУ

Бирюков извинился за "ублюдков" в ВСУ

Он признался, что "психанул и сглупил", а также не подумал о последствиях, к которым могут привести его слова.

"Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", – подытожил Бирюков.

Пост Юрия Бирюкова с оскорблениями

Пост Юрия Бирюкова с оскорблениями

Facebook/Юрий Бирюков

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков заявил, что не преследовал цель оскорбить Вооруженные силы Украины, когда в своем посте на Facebook употребил фразу: "уроды из состава ВСУ".

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Автор
Марта Рок
Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
Теги
скандалы волонтерство Вооруженные силы Украины
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фил филька
фил филька
майдановцы прав бирюков в итоге или нет?)
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4
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фил филька
фил филька
брод ский это что за шатания? в одной статье уро ды, в другой уб люд ки. трудно один раз зайти на свою же ссылку и посмотреть как правильно?)))) прочти и запомни бирюков назвал воинов всу именно УБ ЛЮД КАМИ)
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5
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Засcал, скот. Не зря у уб.людка такая рюская фамилия!
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фил филька
фил филька
Кацaп Кацaпыч, так он прав или нет?
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5
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