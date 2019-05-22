Бился за Иловайск: Полторак оценил громкое назначение Зеленского

Министр обороны Степан Полторак положительно оценил назначение генерала Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВСУ.

Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 21 мая, уволив Виктора Муженко. Полторак считает, что Хомчак достаточно опытный военный для такого поста, передает "Интерфакс-Украина".

"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам", - сказал министр.

Новости Полторак пошел на компромисс после встречи с Зеленским

Руслан Хомчак РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомчак является генерал-лейтенантом с 2013 года, с 2016-го был заместителем командующего Сухопутными войсками Украины. Он участвовал в АТО – занимал должность командующего сектора "Б", который принимал участие в боях за Иловайск.

Награжден Орденом "За заслуги" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием "Ветеран военной службы", отличием министерства обороны Украины "Доблесть и честь" и др.

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