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Бился за Иловайск: Полторак оценил громкое назначение Зеленского

8.4тЧитать материал на украинском

Министр обороны Степан Полторак положительно оценил назначение генерала Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВСУ.

Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 21 мая, уволив Виктора Муженко. Полторак считает, что Хомчак достаточно опытный военный для такого поста, передает "Интерфакс-Украина".

"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам", - сказал министр.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомчак является генерал-лейтенантом с 2013 года, с 2016-го был заместителем командующего Сухопутными войсками Украины. Он участвовал в АТО – занимал должность командующего сектора "Б", который принимал участие в боях за Иловайск.

Награжден Орденом "За заслуги" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием "Ветеран военной службы", отличием министерства обороны Украины "Доблесть и честь" и др.

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Персоны
Степан ПолторакВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Генеральный штаб ВСУ
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они" (с) В.В. Путин
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Перепил Недо
Перепил Недо
"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам",а послезавтра отправится под суд за гениальное руководство под Иловайском.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Перепил Недо, вряд ли.
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